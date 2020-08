Verona a digiuno da 11.201 giorni nella Genova rossoblù

Quella di domenica sarà la 30esima sfida in campionato fra Genoa ed Hellas con i liguri padroni di casa.

I 29 incontri disputati sorridono ai rossoblù avanti per numero di vittorie, 17-2, e gol marcati, 54-25, mentre i segni X ammontano a 10.

Il Vecchio Balordo ha in corso una serie di risultati utili arrivata a quota 12 match. Ha avuto inizio nel 1991-1992, 1-0 con Branco man of the match. Due stagioni prima, 1989-1990, c’era stato l’ultimo segno 2 in schedina: 0-1 con Bertozzi in rete al 18’. Sulla panchina del Grifone sedeva Scoglio, su quella dei Butei Bagnoli.

Al momento del calcio d’inizio del match valido per la 38esima e ultima giornata di Serie A 2019-2020, da quel colpaccio in trasferta saranno trascorsi ben 11.201 giorni.

All’andata si sono imposti i gialloblù per 2-1.

Se il Genoa vuole salvarsi non ha che da vincere. Potrebbe anche perdere o pareggiare ma poi dovrebbe sperare in un esito favorevole di Lecce-Parma.

Curiosità da una classifica di rendimento. La squadra dell’ex Juric è rimasta l’unica in tutta la Serie A che non ha ancora marcato gol nel recupero del secondo tempo.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

17 vittorie Genoa

10 pareggi

2 vittorie Hellas Verona

54 gol fatti Genoa

25 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Hellas Verona 4-1, 13° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Hellas Verona 3-1, 34° giornata 2017/2018