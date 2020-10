Verona e una vittoria che manca da tempo. Miniserie positiva dell'Udinese

Due sfide interne per cominciare il campionato. Il Verona dopo aver ospitato la Roma e vinto (a tavolino) si appresta a rigiocare al Bentegodi contro l'Udinese in quello che veniva definito come il derby del Triveneto. E la 28esima volta che si gioca in Veneto questa partita; nelle 27 precedenti, l'Udinese ha vinto solo cinque volte. Ma è anche vero che i bianconeri sono in serie positiva da cinque partite in casa gialloblu (tre pareggi e due vittorie). L'ultima affermazione dell'Hellas è datata 14 aprile 2002, un 1-0 firmato Frick.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

11 vittorie Hellas Verona

12 pareggi

5 vittorie Udinese

40 gol fatti Hellas Verona

29 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1930/1931 Serie B Hellas Verona vs Udinese 1-1



L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2019/2020 Serie A Hellas Verona vs Udinese 0-0