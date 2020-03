Alessandro Nesta, storia di Lazio, Milan e Italia oggi tecnico del Frosinone

Alessandro Nesta, uno dei difensori italiani più forti della storia azzurra. Una carriera che lo ha visto protagonista con le maglie di Lazio e Milan, ma anche con quella della Nazionale italiana, con la quale si è laureato campione del mondo nel 2006. Fin da piccolo in biancoceleste, dove ha iniziato a giocare a meno di 10 anni, è diventato una vera e propria bandiera del club dell'allora presidente Cragnotti, disputando 261 partite e mettendo a segno 3 gol, ma soprattutto giocando da protagonista e vincendo il secondo Scudetto della storia della Lazio. Nell'estate del 2002 fu il Milan ad acquistarlo per 31 milioni di euro e nelle dieci stagioni in rossonero è sceso in campo 326 volte realizzando 10 reti. Con la maglia della Nazionale italiana ha invece giocato 78 volte, prendendo parte a tre edizioni dei Mondiali e a due degli Europei. Il suo palmarès non ha niente da invidiare a nessuno, visto che è composto da tre Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, tre Scudetti, una Coppa delle Coppa, tre Supercoppe Europee, due Champions League, una Coppa del mondo per club e un Mondiale. Dopo aver chiuso la carriera con le maglie di Montreal Impact e Chennaiyin ha iniziato la carriera da allenatore sulla panchina del Miami FC prima di passare su quella del Perugia in Serie B e successivamente al Frosinone. Oggi Alessandro Nesta compie 44 anni.

Sono nati oggi anche Carlo Mazzone, Vagner, Franco Brienza, Davide Carrus, Kolo Toure, Nivaldo, Roman Eremenko, Aleksandr Kokorin, Hector Bellerin e Thomas Strakosha.