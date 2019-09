Andriy Shevchenko, Pallone d'Oro e simbolo di un'era rossonera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Considerato a ragione uno dei più forti giocatori ucraini di tutti i tempi, Andriy Shevchenko è cresciuto e si è consacrato con la maglia della Dinamo Kiev. Dopo tutta la trafila nelle giovanili, nel '94 arrivò l'esordio in prima squadra. In 5 anni disputò 117 partite segnando 60 gol, in pratica uno ogni due gare. Da lì, nel '99, l'intuizione rossonera e l'arrivo a Milano per un corrispettivo di circa 50 miliardi di lire. Il 29 agosto, nel suo esordio in campionato col Milan, segnò la prima di una lunghissima serie di reti che lo porteranno ad essere ricordato come uno dei più forti attaccanti passati da San Siro in epoca recente. Con 23 reti in campionato si laureò capocannoniere all'esordio italiano, impresa riuscita solo a un certo Platini. Nel 2003, nonostante una stagione partita male a causa di un infortunio, portò il Milan alla vittoria della Champions League con il famoso rigore nella finale contro la Juventus. La stagione successiva fu di nuovo ricca di successi e nel 2004, dopo averlo sfiorato in più di un'occasione, ecco la vittoria del Pallone d'Oro. Sheva lasciò il Milan il 31 maggio del 2006 per trasferirsi a Londra, nel Chelsea. L'esperienza con i Blues però non fu fortunata come le precedenti, con l'ucraino che rimase a Stamford Bridge per due stagioni prima di tornare, in prestito, proprio al Milan. A fine anno però il Milan non riscattò il suo cartellino e il giocatore rientrò al Chelsea prima di far ritorno, per chiudere la carriera, alla Dinamo Kiev. Anche per l'Ucraina Shevchenko rappresenta una vera e propria istituzione dall'alto dei 48 gol nelle 111 partite giocate. Oggi Shevchenko è commissario tecnico della Nazionale del suo paese. In carriera, oltre al già citato Pallone d'Oro, ha vinto 5 campionati ucraini, 3 Coppe d'Ucraina, una Coppa Italia, uno Scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa di Lega inglese, un Community Shield, una Supercoppa d'Ucraina, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Oggi Andriy Shevchenko compie 42 anni.

