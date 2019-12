Antonín Panenka, il precursore di Totti che inventò il Cucchiaio

Chissà se gli avrà dedicato un pensiero, Francesco Totti, in quel lontano 29 giugno del 2000. Il Pupone si avvicinò all'orecchio di Di Biagio prima del rigore contro Van der Saar e gli sussurrò la celebre frase 'Mo je faccio er Cucchiaio'. Il resto è storia nota, con Totti che per portare gli azzurri in finale si affidò al gesto tecnico inventato, nel 1976, da Antonin Panenka. Il nostro protagonista in questione era un calciatore ceco (cecoslovacco, per la precisione) e sfoderò questo colpo ad effetto in occasione della finale del Campionato Europeo del 1976. Grazie a quel rigore, battuto appunto col Cucchiaio, la Cecoslovacchia vinse il trofeo ai danni della Germania Ovest. Grazie a quel rigore, soprattutto, il nome di Antonin Panenka resterà per sempre nella storia del mondo del calcio. Anche se "quel cucchiaio mi ha fatto prigioniero", ha confessato in una recente intervista. Chiuderà la carriera da calciatore a 45 anni per poi tentare, nel 2014, l'avventura politica con una candidatura al Senato della Repubblica Ceca. Oggi Antonin Panenka compie 71 anni.

Sono nati oggi anche Francesco Toldo, Matteo Darmian, Emmanuel Badu e Gaston Ramirez.