Bruce Arena, il mito del soccer che ha reso grandi gli USA

vedi letture

Portiere di buon livello di calcio e di lacrosse, uno dei più popolari sport nordamericani, Bruce Arena è una vera e propria istituzione per il soccer negli Stati Uniti. Interrompe la carriera da 'doppio giocatore' a soli 24 anni per dedicarsi al ruolo di allenatore, anche qui in doppia veste ovviamente. Il parallelismo fra calcio e lacrosse dura poco, circa due anni, poi Arena si dedicherà esclusivamente al primo dei due. Per 18 anni sarà l'allenatore della Virginia University vincendo tre titoli nazionali di categoria. Poi, nel '96, la chiamata del DC United e, contemporaneamente, quella della Nazionale under 23 con cui parteciperà alle Olimpiadi di Atlanta. Nel '98, dopo aver vinto diversi titoli, passa alla guida della Nazionale maggiore che guiderà con ottimi risultati per 8 anni, portandola fino all'ottavo posto nel ranking Fifa. Dopo la Nazionale, passa ai New York Red Bulls e, quindi, ai Los Angeles Galaxy. Ma nel 2016 diventa nuovamente ct per guidare gli USA alla qualificazione per i Mondiali 2018. Impresa che non riesce, da qui le dimissioni in via definitiva.

In carriera ha vinto 5 campionati MLS, 3 MLS Supporters' Shield, 1 US Open Cup, una CONCACAF Champions Cup e una Coppa Interamericana.

Oggi Bruce Arena compie 69 anni.

Sono nati oggi anche Roberto Muzzi, Fabio Rossitto, Giuliano Giannichedda, Fernando Cavenaghi, Marcelo Estigarribia e Ante Rebic.