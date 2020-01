Claudio Caniggia, il giustiziere dell'Italia che mise fine alle Notti Magiche

Claudio Caniggia è stato uno degli attaccanti protagonisti in Europa a cavallo degli anni '80 e '90. Giustiziere dell'Italia nel Mondiale del 1990, con il gol segnato a Zenga in semifinale che di fatto escluse la nostra Nazionale dalla finalissima contro la Germania, l'argentino non verrà mai dimenticato dal popolo azzurro, che pregustava già l'ultimo atto a Roma. Tanti anni trascorsi in Italia, con l'arrivo nel 1988 al Verona dal River Plate e il passaggio, un anno più tardi all'Atalanta, con la quale mise a segno 26 reti in 86 partite di Serie A. Poi l'esperienza, non troppo positiva alla Roma, un anno al Benfica, e i due ritorni, prima al Boca, dove segnò 32 gol in 74 presenze, e poi all'Atalanta, nel 1999/2000, prima di chiudere con il calcio giocato in Scozia e Qatar. Oggi Caniggia compie 53 anni e nella mente dei tifosi italiani resterà per sempre indelebile la sua chioma bionda che anticipò Zenga al San Paolo di Napoli spezzando il sogno di un'altra Notte Magica.

Sono nati oggi anche Alberto Cavasin, Gennaro Gattuso, Andrea Ivan, Andrea Stramaccioni, Daniele Conti, Tino Costa, Santiago Gentiletti e Lucas Leiva.