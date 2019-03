Danny Drinkwater, il box to box che ha fatto la storia del Leicester

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nato nelle giovanili del Manchester United, Danny Drinkwater ha dovuto girare tante squadre minori prima di raggiungere il successo col Leicester. Nel 2009 passa all'Huddersfield Town dove gioca una buona stagione da protagonista. Poi Cardiff City, Watford e Barnsley nel 2011-2012. A metà stagione viene acquistato dal Leicester, all'epoca in Championship. Nel giugno 2014 ecco la promozione in Premier League ed il rinnovo, il resto è storia. Il successo, meraviglioso, del 2016 sotto la sapiente guida di Claudio Ranieri, la Nazionale e, infine, il passaggio al Chelsea. Centrocampista centrale in grado di abbinare corsa e qualità, Drinkwater ha un ottimo tiro da fuori ed è abile nel fornire assist ai compagni. Un centrocampista inglese in tutto e per tutto, insomma. In carriera, come detto, ha vinto il titolo in Premier, oltre all'FA Cup conquistata con il Chelsea. Oggi Danny Drinkwater compie 29 anni.

Sono nati oggi anche Bruno Beatrice, Davide Nicola, Juan Esnaider, Sebastian De Maio e Silvan Widmer.