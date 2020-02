vedi letture

Djalma Santos, la Muralha brasiliana pioniere dei terzini moderni

Come Pelè, non ha mai giocato in Europa, ma il suo nome è comunque scritto in maniera indelebile nelle pagine di storia del calcio. Djalma Santos, oltre ad esser stato un poderoso terzino, è anche uno dei giocatori ad aver fatto almeno 1000 presenze da professionista. Terzino destro del grande Brasile degli anni '50 e '60, è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo della storia. Il suo soprannome, senza bisogno di particolari traduzioni, era la Muralha. Col collega Nilton Santos fu un innovatore del ruolo inventandosi terzino a tutta fascia con compiti spiccatamente offensivi. Il suo palmares racconta di 3 Tornei Rio-San Paolo, 3 Campionati Paulista, 2 Taça de Brasil e soprattutto due Mondiali nel '58 e nel '62. Oggi sono passati 91 anni dalla sua nascita.

