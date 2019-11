Faustino Asprilla, un cafeteros che ha reso grande il Parma

Estroso, talentuoso, sempre fuori dagli schemi. Sono tanti gli aggettivi o le possibili descrizioni per Faustino Asprilla, stella indimenticata della Nazionale colombiana e soprattutto di un grande Parma che fu. Con la società crociata, per rendere l'idea, vinse una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e soprattutto due Coppa UEFA. Nei cuori dei tifosi gialloblù resterà per sempre impresso il suo nome per le prestazioni entusiasmanti e per i comportamenti a volte eccessivi fuori dal campo di cui è piena la sua vita. Il classico genio e sregolatezza, insomma. Nelle oltre 100 partite col Parma, saranno 26 le reti di Tino. Nel 2013, una nota compagnia di film per adulti, scrisse una lettera aperta nella quale chiedeva ad Asprilla di cimentarsi nella nuova carriera di porno attore ma il colombiano rifiutò questa possibilità, lanciando comunque una linea di anticoncezionali tuttora in commercio. Oltre al Parma, le sue squadre sono state Cucuta Deportivo, Atletico Nacional, Newcastle, Palmeiras, Fluminense, Atlante, Atletico Nacional, Universidad de Cile e Estudiantes. Oggi Tino Asprilla compie 50 anni.

Sono nati oggi anche Jens Lehmann, Anthony Reveillere, Aleksander Kolarov, Wilfried Zaha e Mattia Perin.