Gigi Buffon, leggenda per Juve e Italia. Il più forte di sempre nel ruolo

Il 28 gennaio del '78, a Carrara, nacque quello che il campo avrebbe poi eletto miglior portiere della storia. Italiana e non solo. Lui è Gigi Buffon, fino allo scorso anno portiere e capitano della Juventus e della Nazionale italiana. Nato calcisticamente e formatosi nel Parma, con i ducali esordì in Serie A e giocò per 6 anni prima di passare, nel 2001, alla Juventus. Carisma, temperamento, qualità tecniche e atletiche oltre a un grande senso della posizione, Buffon ha mantenuto al top i suoi standard di rendimento per tutta la carriera. All'attivo ha numerosi e importanti record: è il calciatore con più presenze nell'Italia e nei campionati europei (fra qualificazioni e fasi finali). Inoltre, con Antonio Carbajal e Lothar Matthaus è l'unico ad aver preso parte a 5 Mondiali, anche se cocente è la delusione per il mancato approdo al sesto, quello di Russia 2018. Il suo palmares è impressionante, anche se stonano le assenze della Champions League e del Pallone d'Oro, riconoscimento che avrebbe meritato, almeno secondo la maggioranza degli addetti ai lavori, in più di una circostanza. Nell'estate 2018, non senza qualche tentennamento, Gigi Buffon ha scelto poi di proseguire la sua carriera nell'ambizioso PSG del presidente Al-Khelaifi al fianco di Neymar e Mbappé. Un modo neanche troppo nascosto per provare a coronare il sogno Champions League, ma soltanto un anno dopo è tornato alla Juve, per provare a conquistare la coppa che gli manca nella sua squadra. Il suo personale bottino parla di 8 Campionati italiani (+ uno revocato), 4 Coppe Italia, 6 Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, un Europeo Under 21 e ovviamente lo storico Mondiale del 2006. Oggi questa leggenda del calcio mondiale compie 42 anni.

Sono nati oggi anche Jamie Carragher, Gianvito Plasmati, Fabio Pisacane e Richmond Boakye.