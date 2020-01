© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nato nel ’27 a Pola, in Istria, territorio una volta italiano, Giovanni Arpino fu scrittore e giornalista. All’attivo ha la composizione di 16 romanzi e centinaia di racconti, oltre che di poesie per ragazzi. Ma come detto era anche e soprattutto giornalista, per la Stampa e per il Giornale soprattutto. E di calcio tratta uno dei suoi principali romanzi, ovvero ‘Azzurro tenebra’: un pungente racconto (interpretato da se stesso e dai suoi colleghi) sulla partecipazione, ben più che negativa, della Nazionale italiana ai Mondiali del ’74, quelli giocati in Germania Ovest. Di quell’Italia Arpino salvò pochissimi, fra questi Facchetti, Zoff e Bearzot, ma la maglia azzurra lo portò anche in Argentina, come inviato, per il Mondiale del ’78. Morì nella sua casa di Torino il 10 dicembre dell’87. Oggi sono passati 93 anni dalla sua nascita.