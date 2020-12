Gordon Banks, l'autore della 'parata del secolo' su Pelé ai Mondiali del 1970

Nonostante dal suo ritiro siano passati oltre 40 anni, in Inghilterra (e non solo) è ancora considerato il miglior portiere di sempre. Facile essere il protagonista della vicenda, se un tuo gesto tecnico è stato eletto 'the greatest ever save', ovvero la 'miglior parata di tutti i tempi'. Lui è Gordon Banks, campione del Mondo con l'Inghilterra nel '66. Anche ai Mondiali del '70 in Messico Banks arrivò con i guanti del titolare e nonostante la cocente eliminazione dei sudditi di Sua Maestà contro la Germania Ovest il numero uno dello Stoke rimase per sempre nei cuori dei suoi compaesani. Per la parata del secolo, appunto. Si giocavano le fasi eliminatorie e l'Inghilterra affrontava il leggendario Brasile di Pelè. L'ala destra verdeoro Jairzinho, dopo essersi involato sulla fascia destra, mise al centro un invitante cross per Pelè. Stacco maestoso, classico, e conclusione destinata in rete sul palo più lontano rispetto al portiere. Niente da fare, perché con un balzo ben più che felino, in stile Ed Warner di Holly e Benji, Banks riuscì a deviare fuori la potentissima capocciata del brasiliano. "In quel momento ho odiato Banks più di ogni altro calciatore al mondo, non potevo crederci. Ma quando è passata l'ira, ho dovuto applaudirlo con tutto il cuore. Era la più grande parata che io avessi mai visto", confessò a fine gara lo stesso Pelè. Debilitato da una grave malattia, Banks è morto nel febbraio del 2019. Oggi sono passati 83 anni dalla nascita di Gordon Banks.

Sono nati oggi anche Khalilou Fadiga e Domenico Criscito.