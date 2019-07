Hulk, sinistro potentissimo: in Cina uno dei più pagati al mondo

Givanildo Vieira de Souza, conosciuto però dal mondo del calcio semplicemente come Hulk, per la somiglianza con l'attore Lou Ferrigno, che negli anni settanta interpretò il personaggio di Hulk nell'omonima serie TV. Giocatore dotato di una potenza fuori dal comune ha fatto del suo tiro mancino la sua arma migliore. Nato calcisticamente nel San Paolo, dopo l'esperienza in Giappone con varie maglie fu il Porto a credere nelle sue qualità e ad acquistarlo nell'estate 2008. Dopo 169 presenze e 78 gol, in quattro stagioni in Portogallo, il passaggio allo Zenit dov'è rimasto per quattro anni siglando 64 reti in 133 gare. Con la maglia della Nazionale brasiliana è invece sceso in campo 41 volte realizzando 9 centri e partecipando ai Mondiali 2014. Il suo palmares vanta tre titoli portoghesi, tre coppe e altrettante supercoppe di Portogallo, un campionato russo, una Supercoppa e una coppa di Russia, e una Europa League. Nell'estate 2016 il passaggio allo Shanghai SIPG per 55,8 milioni di euro: avendo firmato un contratto di 22 milioni di dollari l'anno (19,5 mln di euro), diventa il terzo calciatore più pagato al mondo dopo Messi e Ronaldo. Oggi Hulk compie 33 anni.