Lorenzo Insigne, lo scugnizzo diventato Magnifico grazie al Napoli

Baricentro basso e qualità da vendere, Lorenzo Insigne è, ad oggi, bandiera e giocatore simbolo del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Soprannominato dai tifosi 'il Magnifico', nell'ultima stagione il suo rendimento è sembrato al di sotto delle aspettative e le critiche da parte del San Paolo non sono mancate. Tanto che nelle ultime settimane si è spesso parlato di un suo possibile addio alla maglia azzurra nella prossima sessione di mercato. Arrivato al Napoli nel 2006 per poco più di mille euro, da quel momento ha vissuto un'escalation continua e costante che lo ha portato fino alla prima squadra. In Serie A esordisce nel gennaio 2010 grazie a Mazzarri, poi una serie di prestiti che hanno restituito al Napoli un giocatore fatto e finito, pronto per fare la differenza. Cavese, poi Foggia e quindi Pescara, dove con Immobile e Verratti, sotto la guida di Zeman, fece il definitivo salto di qualità. Oggi Insigne è, come detto, oggetto dei desideri di mezza Europa, ma il cuore continua a battere solo per i colori azzurri e chissà che anche questa volta non possa avere ragione sul fattore economico. Nel destino di Insigne però non c'è solo l'azzurro partenopeo, ma anche quello dell'Italia: prima con Conte, poi con Ventura che nei mesi della sua gestione lo aveva messo al centro del progetto tattico. Salvo poi escluderlo, in favore del 4-2-4, nella sconfitta con la Svezia. In carriera Insigne ha vinto, oltre al campionato di Serie B, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Oggi Lorenzo Insigne compie 28 anni.

Sono nati oggi anche Walter Novellino, Pasquale Iachini, Alexander Manninger, Lukas Podolski e Juan Iturbe.