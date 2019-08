Matias Vecino, scoperta viola che regalò la Champions all'Inter

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Matias Vecino, un presente (e un futuro, soprattutto) all'Inter dopo la fine dell'esperienza fiorentina. Nato calcisticamente nel Central Espanol, in Uruguay, dopo aver esordito in Primera Division e aver disputato due stagioni con la maglia rossoblù, nel 2011 il Club Nacional lo acquistò, anche se il centrocampista incontrò alcune difficoltà di troppo. La Fiorentina però, nel gennaio 2013, decise di portarlo in Italia anche se il suo esordio in Serie A avvenne nella stagione successiva, la 2013/2014. Nel mercato invernale il passaggio al Cagliari e proprio là, in Sardegna, ha realizzato il suo primo gol nella massima serie italiana. Un brutto infortunio lo ha poi costretto a restare ai box per alcuni mesi, prima di approdare all'Empoli di Maurizio Sarri, nella stagione nella quale si è consacrato giocando 36 presenze e segnando 2 reti. Nel 2015 il ritorno alla Fiorentina, che in quell'estate decise di respingere un'offerta molto importante del Napoli, con il suo ex tecnico all'Empoli che lo avrebbe volentieri portato in Campania. Assalto azzurro anche nelle successive finestre di mercato, ma la Fiorentina ha sempre rispedito al mittente le offerte partenopee salvo poi arrendersi nell'estate 2017 visto il pagamento della clausola da 24 milioni da parte dell'Inter. Con i nerazzurri, fino a oggi, ha collezionato 71 presenze segnando 8 gol, tra i quali quello che all'ultima giornata nella stagione 2017/18 ha regalato la Champions League alla squadra di Spalletti. Con la maglia della sua Nazionale ha invece giocato 35 partite segnando 2 reti. Oggi Vecino compie 28 anni.

Sono nati oggi anche Peter Rufai, Fabio Pecchia, Giuseppe Colucci, Jose Bosingwa, Kim Kallstrom e Fabiano Santacroce.