Mido, eterna promessa (incompiuta) egiziana e meteora alla Roma

Abdelamid Hossam Ahmed Hussein, meglio conosciuto come Mido, un attaccante definito a più riprese come grande promessa del calcio egiziano che non è però mai riuscito a sbocciare definitivamente. Cresciuto nello Zamalek fu il Gent a portarlo in Europa nel 2000, ma dopo un solo anno in Belgio fu l'Ajax a puntare su di lui. Nella sua prima stagione olandese mise a segno 12 gol in 24 partite. Dopo una furiosa lite con il giovane Zlatan Ibrahimovic fu però retrocesso nella squadra riserve e dopo poco tempo terminò la sua (prima) avventura nei Lancieri. Quindi passò prima prima al Celta Vigo, successivamente all'Olympique Marsiglia. Nell'estate del 2004 fu invece la Roma a credere nelle sue potenzialità ancora inespresse, ma anche in Serie A l'egiziano non riuscì ad incidere e per questo, dopo soli sei mesi, fu ceduto al Tottenham. In Premier League attraversò il suo miglior momento nel 2005/2006, quando realizzò 11 reti in 27 giornate, ma dopo quella stagione non riuscì più a ripetersi. Vestì poi le maglie di Middlesbrough, Wigan, West Ham, ancora Ajax, Zamalek e Barnsley dove chiuse la sua carriera nel 2012. Nel suo palmarès vanta un campionato olandese, una coppa e una supercoppa d'Olanda, una Coppa d'Africa e una coppa d'Egitto. Oggi Mido compie 37 anni.

Sono nati oggi anche Gareth Barry, Issa Cissokho, Nico Gaitan, Casemiro e Benjamin Henrichs.