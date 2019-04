© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Pulici, il miglior marcatore della storia del Torino. Soprannominato Puliciclone ha iniziato la sua carriera nel Legnano, per poi passare al club granata nel 1967. Con la maglia del Toro si è laureato capocannoniere per ben tre edizioni della Serie A, vincendo lo Scudetto nella stagione 1976/1977 e la Coppa Italia nel 1970/1971. Ha composto insieme a Francesco Graziani una coppia da sogno che prese il nome di Gemelli del gol, mentre con la maglia della Nazionale non ha avuto molta fortuna, totalizzando soltanto 19 presenze e mettendo a segno 5 reti, senza mai partecipare né a un Mondiale né a un Europeo. Tutta un'altra storia al Torino, con 436 gare giocate e 172 gol segnati. L'attaccante ha poi concluso la carriera all'Udinese e alla Fiorentina, senza però lasciare il segno. Oggi Pulici compie 69 anni e nel 2014 è stato inserito nella Hall of Fame del Torino.