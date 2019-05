Paul Gascoigne, il genio inglese che ha legato la sua carriera all'alcool

© foto di Federico Gaetano

Centrocampista di infinito talento e spiccata personalità, Paul Gazza Gascoigne è stato uno dei giocatori più controversi della storia, inglese e non solo. In patria era considerato uno dei prodotti più talentuosi della sua generazione, ma proprio a causa dei suoi modi bizzarri e della sua vita sregolata fuori dal campo non ha mai espresso a pieno tutte le potenzialità. Calcisticamente nacque nel Newcastle e già dopo pochi mesi l'allora presidente Stan Seymour lo definì 'un George Best senza cervello'. Nell'88 fu acquistato dal Tottenham, prima di sbarcare in Italia con la maglia della Lazio nel '92. A Roma rimase 3 stagioni e fu spesso al centro di numerosi fatti di cronaca quasi sempre legati ai suoi eccessi fuori dal campo. Nel '95 fu ceduto per 11 miliardi ai Rangers. Dopo l'esperienza scozzese, indossò le maglie di Middlesbrough, Everton, Burnley, Gansu Tianma e Boston United. Negli anni recenti il suo nome è finito spesso sui giornali a causa dei continui problemi legati all'eccesso di alcool e alla depressione. Celebre, ai tempi del Mondiale italiano, un siparietto nel quale strapazzava l'avvocato Agnelli giunto negli spogliatoi dell'Inghilterra per parlare con lui di un possibile passaggio alla Juventus. In carriera Gazza ha vinto 2 campionati scozzesi, una Coppa di Scozia, una Coppa di Lega scozzese e una Coppa d'Inghilterra. Oggi Paul Gascoigne compie 52 anni.

Sono nati oggi anche Thomas Manfredini, Teofilo Gutierrez, Roberto Soldado, Bervinho, Birkir Bjarnason, Innocent Emeghara, Mario Rui, Jeison Murillo e Aymeric Laporte.