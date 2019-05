Ricardo Carvalho, una vita con Mou: storia Porto e campione in tre paesi

© foto di Alterphotos/Image Sport

Ricardo Carvalho è stato uno dei difensori più vincenti degli ultimi anni nel nostro calcio, facendo le fortune di Jose Mourinho che lo ha voluto al suo fianco al Porto, al Chelsea e al Real Madrid. Nato calcisticamente nel Porto ha coronato la sua avventura nel club lusitano vincendo la Champions League del 2004, dopo aver sollevato al cielo la Coppa UEFA la stagione precedente e aver conquistato tre campionati portoghesi, una coppa e due supercoppe di Portogallo. Nell'estate del 2004 il passaggio al Chelsea, sempre sotto la guida dello Special One e con i Blues si è laureato campione d'Inghilterra per ben tre volte arricchendo il suo palmares con tre FA Cup, due coppe di Lega e altrettanti Community Shield, prima che lo stesso Mourinho lo portasse al Real Madrid. Una Liga, una Copa del Rey e una supercoppa di Spagna con la maglia dei Blancos, e successivamente tre stagioni al Monaco, prima del passaggio in Cina allo Shanghai SIPG. Con la maglia della Nazionale portoghese ha disputato 89 partite segnando 6 gol, vincendo l'Europeo di Francia del 2016. Oggi Carvalho compie 40 anni.