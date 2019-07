Sebastiano Rossi, il portiere di uno dei Milan più vincenti della storia. Recordman dal 1994 al 2016 di imbattibilità nella Serie A a girone unico, prima che Gianluigi Buffon non gli togliesse questo primato. Nato calcisticamente nel Cesena, dopo le esperienze con i bianconeri, l'Empoli e la Rondinella, fu il Milan, nel 1990, a puntare su di lui. Rimasto in rossonero fino al 2002 ha contribuito ai tanti successi del club di Silvio Berlusconi, prima di terminare la sua carriera al Perugia. Con la maglia della Nazionale italiana non è mai sceso in campo, pur essendo stato convocato da Arrigo Sacchi per due volte, come vice Pagliuca, nel 1994. Il suo palmares vanta cinque Scudetti, tre Supercoppe italiane, una Coppa intercontinentale, due Supercoppe UEFA e una Champions League. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo l'ex estremo difensore ha lavorato nello staff tecnico del Milan, come preparatore dei portieri della prima squadra. Oggi Sebastiano Rossi compie 55 anni.

Sono nati oggi anche Carmine Gautieri, Gonzalo Bergessio e Lucas Digne.