vedi letture

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Liverpool - Sfida agli invincibili

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Riparte stasera la Champions League, con le gare degli ottavi di finale. Al Wanda Metropolitano (ore 21) si affrontano Atletico Madrid e Liverpool. I campioni in carica tornano nello stadio dove hanno trionfato nel giugno scorso per fare visita ai colchoneros, finalisti in due delle ultime sei edizioni. In parità (1-1) sono terminati gli unici due confronti nella competizione, giocati nella fase a gironi 2008/09.

COME ARRIVA L’ATLETICO MADRID – Fuori dai giochi per la vittoria nella Liga, dove condivide il quarto posto col Valencia, a -13 dalla vetta occupata dal Real Madrid, Simeone cerca di dare un senso alla stagione, la peggiore degli ultimi anni, considerando anche l’eliminazione dalla Coppa del Re per mano del modesto Culturale Leonesa, club di Segunda Division B. El Cholo non potrà contare sugli infortunati Trippier, Herrera e Joao Felix. Recuperato Diego Costa, che andrà in panchina. Nel classico 4-4-2 del tecnico argentino saranno Correa e Morata a comporre il tandem offensivo.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL – Col titolo di Premier già in tasca, polverizzando ogni record (76 punti conquistati sui 78 disponibili), i Reds possono concentrare le proprie attenzioni sulla riconquista del trono europeo. Klopp potrà schierare la miglior formazione possibile, dovendo fare a meno solo di Clyne e Shaqiri. Van Dijk dirigerà la difesa davanti ad Alisson (un solo gol al passivo nelle ultime 15 gare di campionato). A centrocampo il terzetto formato da Henderson, Fabinho e Wijnaldum. Davanti spazio al tridente delle meraviglie: Salah, Firmino, Manè.