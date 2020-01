Le probabili formazioni di Torino-Genoa: pochi cambi per Mazzarri

Fischio d'inizio giovedì alle 21.15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Inizieranno domani gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Torino scenderà in campo fra le mura amiche contro il Genoa. Una partita ad eliminazione diretta che spalancherà le porte dei quarti di finale del torneo nazionale che ai rossoblu manca da 28 anni. I granata sono reduci dal grande successo in casa della Roma mentre il team di Davide Nicola ha battuto domenica scorsa il Sassuolo al "Ferraris".

COME ARRIVA IL TORINO - Pochi dubbi per Walter Mazzarri che deve far fronte alle solite assenze per infortuni. In porta ci sarà Sirigu con Izzo, favorito su Djidji, in difesa insieme a Nkoulou e Bremer. A centrocampo dovrebbe giocare Meite al fianco di Rincon con Aina e Laxalt sulle corsie laterali. In attacco Lukic e Berenguer dovrebbero innescare Belotti ma attenzione alla posizione di Zaza che potrebbe rilevare uno dei due trequartisti passando quindi ad un 3-4-1-2.

COME ARRIVA IL GENOA - Schema che vince non si cambia. Davide Nicola confermerà per il match dell'Olimpico-Grande Torino il 3-5-2 che ha permesso al Genoa di superare i neroverdi di De Zerbi. In porta, come affermato dallo stesso tecnico, ci sarà Radu con Biraschi, Romero e Goldaniga a formare il pacchetto arretrato. A centrocampo potrebbe rivedersi Schone con Cassata e Behrami ai lati mentre sulle corsie agiranno Ghiglione e Pajac. In attacco possibile impiego di Favilli con Agudelo o Pandev al suo fianco.