Le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa: ancora Cutrone dal 1'

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Mercato e Coppa Italia, ma anche tanto tanto campionato: la seconda giornata del girone di ritorno iniziata ieri con Brescia-Napoli. Con un orecchio al mercato (e al clamoroso colpo Eriksen per l'Inter che si avvicina ora dopo ora), le squadre dovranno trovare le giusta concentrazione per conquistare tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Franchi tra Fiorentina e Genoa, che potreste seguire col LIVE su TMW a partire dalle 18 o, televisivamente, su Sky:

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Iachini costretto a cambiare per la squalifica di Dalbert, ma il 3-5-2 che ha sconfitto il Napoli non dovrebbe conoscere altre modifiche: il rilancio di Chiesa e la verve di Cutrone in avanti dunque, con Lirola sulla destra e Venuti favorito per la sostituzione del brasiliano sulla corsia di sinistra. A centrocampo Pulgar in regia, con Benassi e Castrovilli mezzali, mentre in difesa consueto schieramento in linea con Caceres e Milenkovic marcatori e Pezzella più centrale.

COME ARRIVA IL GENOA - Un rientro e una squalifica per Davide Nicola. Il tecnico del Genoa ritrova per la trasferta di Firenze Mimmo Criscito ma perde Cassata, diffidato e ammonito nel match perso a Marassi contro la Roma. Il capitano rossoblu tornerà quindi al centro della difesa a protezione della porta di Perin insieme a Biraschi e Romero. A centrocampo ci sarà sempre Schone con Sturaro da una parte e uno fra Jagiello e Behrami dall’altra mentre Ghiglione e Barreca percorreranno gli esterni. In attacco Sanabria è sempre favorito su Favilli per un posto al fianco di Pandev.