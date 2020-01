Le probabili formazioni di Genoa-Roma: Peres titolare sulla destra

20^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Tanto mercato ma anche campo in questa settimana che porta alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A: esauriti gli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di pensare alla lotta Scudetto e in generale al campionato, con tutte le venti squadre a caccia dei propri obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 20° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Genoa-Roma, sfida delle 18 di domenica, che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL GENOA - Assenza pesante per Davide Nicola che per il match interno contro la Roma non avrà a disposizione il capitano Criscito. Al suo posto possibile impiego di Goldaniga con Romero al centro mentre Biraschi completa il pacchetto arretrato davanti a Perin. A centrocampo dovrebbe essere confermato Schone con Sturaro e Jagiello ai lati mentre Ankersen e Barreca, quest’ultimo in vantaggio ma sempre in ballottaggio con Pajac, agiranno sugli esterni. In attacco confermato Sanabria, in gol anche a Verona, con al suo fianco uno fra Pandev e Agudelo.

COME ARRIVA LA ROMA - Niente allenamento oggi per la Roma, rientrata in nottata dalla trasferta vittoriosa contro il Parma in Coppa Italia. Domenica altra gara fuori casa, questa volta contro il Genoa e le scelte di Fonseca sembrano obbligate. Le squalifiche di Florenzi e Kolarov, costringono il portoghese ad affidarsi a Bruno Peres e Santon sugli esterni, mentre al centro resta inamovibile la coppia-Mancini-Smalling. In porta sempre Pau Lopez con Veretout e Diawara in mediana. Sulla trequarti l’unico ballottaggio è a sinistra tra Kluivert e Perotti con il primo in vantaggio. Insieme all’olandese Pellegrini e Under con Dzeko prima punta.