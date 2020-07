Le probabili formazioni di Inter-Napoli: Milik ancora al centro dell'attacco

vedi letture

-2 al termine della stagione, con il campionato che ha ben poco da offrire in termini di obiettivi ancora da raggiungere: da assegnare ancora l'ultima retrocessione in Serie B, un discorso che riguarda Lecce e Genoa. Di seguito le ultime di formazione di Inter-Napoli, seconda sfida del weekend di Serie A, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA L'INTER - Ultima gara a San Siro con l'obiettivo di andare poi a Bergamo in posizione di vantaggio sull'Atalanta. L'Inter aspetta il Napoli con la sola assenza per squalifica di Gagliardini (Sensi sarà arruolato per il Getafe, Vecino ha già terminato la sua stagione). Tre i dubbi nella testa di Antonio Conte: Biraghi, Eriksen e Lautaro insidiano Young, Borja Valero e Sanchez per una maglia da titolare. In difesa si rivede de Vrij, torna Barella in mezzo dopo lo stop per squalifica.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Con Mertens squalificato e Manolas infortunato, Rino Gattuso studia le mosse del suo Napoli contro l’Inter, gara che ha il tecnico una valenza sempre particolare. Per la sfida di San Siro dovrà tenere in considerazione la stanchezza di qualche uomo chiave, anche proiettandosi alla sfida di Championos in programma con il Barcellona l’8 agosto. Nel 4-3-3 del tecnico partenopeo torna Meret tra i pali, mentre in difesa Hysaj potrebbe far rifiatare Di Lorenzo, con Mario Rui che torna a sinistra e la coppia centrale composta da Maksimovic e Koulibaly. Cabina di regia affidata a Demme in affiancato da Elmas e Zielinski mentre in attacco giocano Politano-Insigne e Milik.