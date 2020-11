Le probabili formazioni di Lazio-Juventus: Morata con Ronaldo. Inzaghi attende i tamponi

vedi letture

Lazio-Juventus (domenica 8 novembre ore 12.30)

Stadio: Olimpico di Roma

Arbitro: Davide Massa

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi attende i risultati dei tamponi per capire quale formazione schierare contro la Juventus. I nomi più in bilico sono tre: Strakosha, Leiva e Immobile. La società, stando ai parametri del protocollo del campionato, è sicura di poterli utilizzare ma lo si capirà solo nella rifinitura della vigilia. Se dovessero essere a disposizione, saranno titolari nel 3-5-2 biancoceleste, altrimenti verranno sostituiti da Reina, Parolo e Muriqi. In difesa spazio a Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi, con Marusic e Fares a fare i quinti. Milinkovic e Akpa Akpro saranno gli intermedi: Luis Alberto ieri ha comunicato di essere tornato negativo ma non si allena da due settimane, dunque partirà dalla panchina. Davanti Correa è l'unico sicuro del posto, in attesa di scoprire il verdetto su Immobile.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Senza Aaron Ramsey, assente per una lesione al retto femorale della coscia destra, Andrea Pirlo sfoglia la margherita per decidere su chi puntare sul lato destro del centrocampo: ancora una volta favorito McKennie rispetto a Kulusevski. A completare il reparto mediano Chiesa sul versante mancino con la coppia di centrocampo composta da Rabiot e Bentancur. Davanti a Szczesny, spazio sugli esterni a Cuadrado e Danilo con la conferma della coppia Bonucci-Chiellini con quest’ultimo leggermente avanti rispetto a Demiral. Davanti si va verso una nuova panchina per Dybala considerato il momento di fuoco firmato Alvaro Morata, intoccabile, ovviamente, Cristiano Ronaldo.