Le probabili formazioni di Lecce-Udinese: dubbio Lasagna-Nestorovski

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ritorno di Ibra, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta, tanti temi in serie A. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Lecce-Udinese, sfida delle 18.00 di lunedí che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL LECCE - Non ci sarà Calderoni, fermato per in turno dal Giudice Sportivo: al suo posto giocherà Dell’Orco in difesa, con Donati a destra e il duo Lucioni-Rossettini al centro. A centrocampo Petriccione e Tabanelli saranno i due interni accanto a Tachtsidis. In avanti Mancosu in pole su Shakhov per agire alle spalle di Lapadula e Falco.

COME ARRIVA L'UDINESE - Musso in porta, con la consueta difesa a tre davanti al portiere argentino: De Maio, Ekong e Nuytinck comporranno il trio difensivo, con Larsen e Sema sulle corsie laterali. A centrocampo invece Fofana, Mandragora e De Paul, mentre in attacco dubbio tra Lasagna e Nestorovski su quello che sarà il compagno di Okaka. Fuori Samir per il problema al ginocchio che lo tiene fuori da un po', rientro ad inizio febbraio.