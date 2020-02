Le probabili formazioni di Milan-Genoa: Pinamonti ok, può affiancare Sanabria

vedi letture

26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo a chiudere ben cinque stadi su dieci tra oggi e lunedì. Di seguito le probabili formazioni delle sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara di San Siro (fischio d'inizio domani alle 12:30), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di DAZN:

COME ARRIVA IL MILAN - Tra i rossoneri l'undici non dovrebbe differire di molto rispetto alle ultime uscite: di certo non ci sarà Donnarumma, con Begovic pronto a esordire dal 1' a difesa della porta meneghina, con Gabbia ancora preferito a Musacchio nel quartetto difensivo, dove giocherà al fianco di Romagnoli. Conti e Hernandez saranno i laterali difensivi, mentre in mezzo spazio a Kessie-Bennacer come intermedi, più Castillejo, Calhanoglu e Rebic alle spalle dell'insostituibile Ibrahimovic.

COME ARRIVA IL GENOA - Davide Nicola sta preparando il suo Genoa per la sfida di San Siro contro Ibra e compagni. In difesa dovrebbe essere confermato il trio composto da Biraschi, Soumaoro e Masiello nonostante il pieno recupero da parte di Romero. A centrocampo in cabina di regia ci sarà Schone con Cassata, in gol contro la Lazio, confermato sul centro-destra e Behrami sul centro-sinistra, mentre le fasce laterali saranno percorse da Ankersen e da Mimmo Criscito. In attacco agirà Sanabria con al suo fianco uno fra Pandev, Pinamonti, recuperato anche lui dall'infortunio, e Favilli.