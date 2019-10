Le probabili formazioni di Milan-Lecce: Pioli riparte da Paquetà e Piatek

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Seconda sosta dei campionati in archivio, e dopo altre due vittorie della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, è già tempo di pensare ai campionati, in particolare alla ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta di sabato, si chiude con Brescia-Fiorentina di lunedì: in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni della penultima sfida del weekend:

COME ARRIVA IL MILAN: Pioli ha cominciato a provare una formazione non dissimile dall'ultima di Giampaolo in vista del Lecce. Donnarumma torna tra i pali, con Conti a destra e Musacchio centrale al fianco di Romagnoli, mentre Hernandez è nettamente più avanti rispetto a Rodriguez. Kessie, Biglia e Paquetà, favorito per partire titolare rispetto a Calhanoglu, appoggeranno il tridente offensivo, dove Suso agirà a destra, Piatek al centro e Leao a sinistra. Attenzione però alla sorpresa Rebic, che potrebbe essere il punto di discontinuità rispetto alla vecchia "gestione".

COME ARRIVA IL LECCE: Liverani ha lavorato con tutti gli effettivi a disposizione, Tabanelli compreso. E lui partirà dal 1’ a centrocampo con Tachtsidis e Majer. Mancosu trequartista alle spalle del duo Falco-Babacar. In difesa, infine, Rispoli e Calderoni saranno i due esterni, con Lucioni e Rossettini in mezzo. Le uniche sorprese potrebbero essere Farias, per l'attacco, e Dell’Orco, che può giostrare sia come centrale come laterale difensivo di sinistra.