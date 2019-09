6^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Archiviato il turno infrasettimanale, ecco il sesto turno di Serie A. Di seguito le ultime dai campi in arrivo direttamente dagli inviati di TMW.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Vera emergenza in difesa per il Napoli, che dopo il ko con il Cagliari prepara la sfida al Brescia con le scelte obbligate nel reparto arretrato. Out Koulibaly per squalifica, Maksimovic ha svolto differenziato così come Tonelli : spazio dunque in mezzo a Luperto/Manolas. In mediana Elmas reclama spazio, così come Fabian che tornerà titolare dopo il riposo nell’infrasettimanale. In attacco Milik può partire dall’inizio con Mertens.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Il Brescia affronta un altro impegno importante, le Rondinelle andranno in casa del Napoli per cercare di ripetere la prestazione contro la Juventus. Corini non ha in mente molti cambi, probabilmente confermerà l'undici sceso in campo contro i bianconeri, ma sono da valutare le condizioni di Mario Balotelli in attacco: l'italiano è affaticato, potrebbe essere risparmiato.