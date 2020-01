Le probabili formazioni di Parma-Lecce: dubbio Babacar in attacco

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Parma-Lecce, sfida delle 20.45 di domani che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL PARMA - Dubbio centravanti nei ducali: potrebbe esserci Inglese, ma Cornelius si allena con la squadra da martedì e ha le stesse chances del compagno di partire dal primo minuto. Gervinho non sembra al 100%, da valutare un suo impiego da titolare, mentre Kulusevski ci sarà. In mezzo Kurtic è una opzione in più ma contro il Lecce dovrebbero esserci Kucka, Scozzarella ed Hernani, mentre in difesa Dermaku prende il posto di Alves al fianco di Iacoponi, con Gagliolo a sinistra e Darmian a destra. In porta ci sarà Sepe.

COME ARRIVA IL LECCE - Solito 4-3-1-2 per il Lecce, con Liverani che dovrà fare i conti con un Babacar non in perfette condizioni ma che - visto l’addio di La Mantia e l’infortunio di Lapadula - dovrà stringere i denti. Accanto a lui ci sarà Falco, con Mancosu nel ruolo di trequartista. A centrocampo Tachtsidis sarà il perno centrale, poi Petriccione e Shakhov (Tabanelli venerdì ha lavorato a parte). In difesa torna Calderoni dalla squalifica, poi per il resto spazio a Donati, Lucioni e Rossettini.