Le probabili formazioni di Parma-Sassuolo: davanti ancora Caputo-Berardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prime quattro gare di Serie A già alle spalle, è tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: le sfide Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus apriranno la quinta giornata, poi spazio a ben sette gare serali domani e al posticipo del giovedì tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA IL PARMA: D'Aversa deve forzatamente cambiare dopo le due sconfitte con Cagliari e Lazio, ma non ha grandi possibilità né in difesa né a centrocampo. In mezzo possibile l'inserimento di Scozzarella, può riposarsi uno tra Brugman ed Hernani, mentre Barillà non ha cambi. In difesa Darmian sulla destra va verso la conferma, mentre Gagliolo potrebbe prendere il posto di uno tra Pezzella e Iacoponi, confermato invece Alves. Davanti ballottaggio tra Inglese e Cornelius, mentre Sprocati potrebbe dare un turno di riposo a Kulusevski o Gervinho.

COME ARRIVA IL SASSUOLO: a centrocampo De Zerbi potrebbe ripetere 'l'esperimento' del doppio regista visto nel finale con la SPAL con Magnanelli al centro e Obiang mezzala. Potrebbero rivedersi Locatelli e Boga a centrocampo mentre la difesa, che ben si è comportata contro la SPAL, dovrebbe essere confermata in toto: quindi Toljan a destra, Ferrari e Chiriches centrali, con Peluso a sinistra. Davanti ancora Caputo e Berardi, grandissimi protagonisti della vittoria contro la SPAL.