Le probabili formazioni di Parma-Udinese: Kucka ci sarà, Lasagna dal 1'

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Tardini di questo pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky Sport:

COME ARRIVA IL PARMA - Kucka non è a rischio: giocherà lui, lo ha chiarito D'Aversa in conferenza stampa. Il mister dei ducali è intenzionato a confermare lo schieramento dell'ultima domenica, fatta eccezione per Inglese, k.o. per altri tre mesi. In mezzo sono certi del posto Hernani e Scozzarella, in difesa invece Gagliolo e Darmian agiranno sulle corsie laterali, con Alves e Iacoponi centrali davanti a Sepe, confermatissimo a difesa dei pali.

COME ARRIVA L'UDINESE - Il ballottaggio si sposta dall'attacco alla difesa: Lasagna si è infatti conquistato la conferma col gran gol a San Siro, purtroppo per i friulani infruttuoso. Becao insidia De Maio, mentre Ekong e Nuytinck completeranno il trio difensivo, con Larsen e Sema sulle corsie laterali. A centrocampo invece Fofana, Mandragora e De Paul, con l'argentino chiamato a dare qualità alla manovra, mentre in attacco duo italiano Lasagna-Okaka. Ancora fuori causa Samir, mentre Nestorovski inizierà dalla panchina (così come Zeegelaar, lo ha annunciato Gotti).