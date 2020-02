Le probabili formazioni di Torino-Sampdoria: Longo conferma il tridente

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si torna in campo per giocare il 23° turno di campionato, con Longo che esordisce sulla panchina del Torino dopo l'esonero di Mazzarri. Di seguito le probabili formazioni della sfide di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Grande Torino, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL TORINO - È arrivato soltanto martedì, il tempo per conoscere i giocatori e studiare nuove soluzioni tattiche è obiettivamente pochissimo: così, il nuovo tecnico Moreno Longo potrebbe schierare un Toro molto simile a quello che ha lasciato Walter Mazzarri. L'undici titolare per domani contro la Sampdoria dovrebbe essere pressoché identico a quello crollato a Lecce: le novità saranno Izzo e Lukic, al rientro dalle rispettive squalifiche, con il difensore sicuro del posto e il centrocampista in ballottaggio con Meite per affiancare Rincon in mediana. Nella retroguardia potrebbe trovare spazio Lyanco insieme a Nkoulou, sulle fasce le scelte restano obbligate con De Silvestri e Aina. Davanti, tridente confermato con Verdi, Belotti e Berenguer, ma scalpitano i ragazzi del vivaio Edera e Millico.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Rispetto a ieri diverse novità: Quagliarella, Ramirez e Jankto si sono allenati in gruppo e potrebbero giocare anche titolari. In porta ci sarà Audero, in difesa rientra dalla squalifica con Bereszynski mentre Tonelli e Yoshida si contenderanno una maglia da titolare al fianco di Colley con Murru o Augello a sinistra. In mezzo al campo ci saranno Thorsby e Vieira con Ramirez e Linetty esterni, con Quagliarella e Gabbiadini davanti, anche se il numero 27 non è al top. Se il capitano blucerchiato non dovesse farcela, al fianco dell'ex Napoli giocherà Bonazzoli.