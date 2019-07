Le probabili formazioni di Argentina-Cile - Sfida fra deluse a San Paolo

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Imago/Image Sport

Sfida fra grandi deluse a San Paolo. Argentina-Cile questa volta non vale la Copa America. Nonostante il match fra Albiceleste e Raja è sempre stato molto affascinante, questa volta non vale il trofeo più ambito in Sudamerica. L’incontro che per due edizioni è valso la finalissima questa volta servirà a decidere chi delle due Nazionali occuperà il gradino più basso del podio. La maledizione prosegue per la Seleccion che anche quest’anno rimarrà senza alzare un trofeo internazionale, cosa che manca dal 1993. Messi e compagni hanno perso la semifinale contro i padroni di casa del Brasile, che ha lasciato tanti strascichi polemici, con un netto 2-0 in un torneo dove non hanno mostrato grandissimi acuti. La Pulce è andata a segno soltanto una volta e su rigore mentre i compagni non si sono coperti di gloria vincendo solo contro il Qatar ai gironi, poi sconfitta col Colombia e pari col Paraguay, e Venezuela ai quarti. Anche la Nazionale di Rueda non ha vissuto un torneo esaltante: dopo la partenza col botto con le vittorie contro Giappone e Ecuador è arrivata la sconfitta contro l’Uruguay poi il successo ai rigori contro la Colombia fino al tracollo in semifinale contro il Perù.

COME ARRIVA L’ARGENTINA - Scaloni confermerà il 4-3-1-2 con Armani in porta, Foyth sulla corsia di destra, Tagliafico su quella di sinistra mentre il pacchetto arretrato sarà completato da Pezzella e Otamendi. A centrocampo spazio a Paredes con Rodrigo De Paul da una parte e Acuna dall’altra mentre in attacco il Kun Aguero e Lautaro Martinez, quest’ultimo in vantaggio su Dybala, saranno innescati da Messi alle spalle.

COME ARRIVA IL CILE - Nel 4-3-3 di Reinaldo Rueda ci sono pochi dubbi in vista del match di questa sera. In porta ci sarà Arias con Isla e Beausejour sulle corsie laterali e la coppa formata da Medel e Maripan al centro. In cabina di regia spazio al centrocampista del Bologna Pulgar che sarà coadiuvato ai lati da Vidal e Aranguiz mentre in attacco il tridente sarà formato da Fuenzalida, Edu Vargas e Alexis Sanchez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARGENTINA (4-3-1-2): Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuna; Messi; Lautaro Martinez, Agüero. A disposizione: Marchesin, Musso, Casco, Funes Mori, Saravia, Lo Celso, Pereyra, Pizarro, Rodriguez, Di Maria, Dybala, Suarez. CT: Lionel Scaloni.

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida, Vargas, Sanchez. A disposizione: Cortes, Diaz, Jara, Lichnovsky, Opazo, Hernandez, Pavez, Valdes, Castillo, Fernandez, Gonzalez, Sagal. CT: Reinaldo Rueda.