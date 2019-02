Le probabili formazioni di Atalanta-Milan - Zapata-Piatek per il 4° posto

Fischio d'inizio alle 20:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Vale la Champions il saturday night dell'Atleti Azzurri tra Atalanta e Milan, piatto forte del ventiquattresimo turno di Serie A. Scontro affascinante e denso di temi: l'attacco più prolifico contro una difesa che nel periodo recente ha trovato un'inedita solidità (appena tre le reti incassate dal Diavolo nelle ultime otto gare disputate), ma anche chi culla il sogno di una qualificazione non più chimerica contro chi nell'élite europea vuole tornare dopo un prolungato periodo di esilio. Gli orobici vivono uno straordinario momento di forma e sono imbattuti nel 2019: ben cinque vittorie e appena un pari da gennaio a oggi. Fare bottino pieno questa sera consentirebbe di mettere la freccia proprio sui rossoneri e garantirebbe l'attracco al quarto posto in solitaria. "Ci vorrà l'elmetto" ha detto alla vigilia Gattuso, che vuole dai suoi un assetto battagliero per difendere una posizione vitale per le sorti di una stagione che sembra aver finalmente trovato la giusta direzione. Il successo a Bergamo manca al Milan da tre anni e mezzo: da allora, soltanto due segni X e un k.o. per mano di Pinilla e Gomez, che nel marzo del 2016 risposero al graffio di Luiz Adriano.

COME ARRIVA L'ATALANTA - L'ipotesi al momento più accreditata è la conferma della difesa a tre schierata contro la SPAL: favoriti dunque Toloi, Palomino e Mancini per schermare la porta di Berisha. Resta in corsa Djimsiti, che è però in dubbio per una contusione al polpaccio. Non rischia Hateboer, a sinistra si rinnova il ballottaggio tra Castagne e Gosens, con il belga sempre avanti. De Roon in regia con Freuler, davanti Gasperini (alla centesima panchina in nerazzurro) si affida al tridente pesante, con Gomez e Ilicic a spartirsi la trequarti a supporto di Duvan Zapata.

COME ARRIVA IL MILAN - Restano fuori Reina, Caldara e Zapata. Calabria è in vantaggio su Conti per la corsia di destra, Musacchio e Romagnoli al centro, sul fronte opposto agirà Ricardo Rodriguez. Solita mediana a tre, con Bakayoko vertice basso e Kessié-Paquetà pronti ad inserirsi. Andrà in panchina Lucas Biglia, ancora lontano dalla forma migliore. Piatek si è già preso l'attacco e guiderà il tridente, proveranno ad innescarlo sugli esterni Suso ("merita il rinnovo", ha detto in conferenza Gattuso) e Calhanoglu.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Djimsiti, Gosens, Ibanez, Masiello, Reca, Kulusevski, Pasalic, Pessina, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Laxalt, Bertolacci, Biglia, Mauri, Montolivo, Borini, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.