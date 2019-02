Le probabili formazioni di Atlético-Juventus - Dybala c'è, De Sciglio a destra

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Momento topico della stagione della Juventus, che questa sera a Madrid sfida l'Atlético per l'andata degli ottavi di Champions League. La malevola urna di Nyon ha imposto un avversario di prim'ordine, nonostante il primo posto nel girone, davanti a United, Valencia e Young Boys. Una sfida complessa, densa di insidie, che non ha però minato le ambizioni dei bianconeri, che mai come questa stagione sembrano avere piena consapevolezza di essere nel novero delle favoritissime per la conquista del trofeo più prestigioso in Europa. Dall'altra parte i colchoneros, decisi a vendere cara la pelle e con una motivazione in più: il teatro della finale sarà infatti il Wanda Metropolitano, casa ultramoderna della truppa di Simeone. I rojiblancos si affacciano però alla contesa in un momento di lieve flessione: poco più di un mese fa la prematura eliminazione dalla Copa del Rey per mano del Girona, e lo scorso nove febbraio il doloroso k.o. nel derby contro il Real. Quello di stasera sarà il terzo faccia a faccia in Champions tra due habitué delle fasi conclusive della competizione (due finali a testa disputate negli ultimi cinque anni): i due precedenti risalgono alla stagione 2014/2015, quando gli spagnoli riuscirono ad ottenere un successo e un pari contro la Vecchia Signora.

COME ARRIVA L'ATLETICO - Lucas Hernandez è ai box per il guaio al ginocchio rimediato contro il Real Madrid. A sinistra dovrebbe dunque toccare a Filipe Luis, per il fronte opposto è corsa a due tra Juanfran e Arias, con il colombiano leggermente avanti. Al centro della linea l'esperienza di Godin, che farà coppia con Giménez. In ripresa Koke, per il quale sarà decisivo il provino in mattinata: in caso di responso positivo, completerà il quadro in mediana insieme a Rodri, Thomas Partey e Saul (più defilato Lemar). Morata il partner di Griezmann nel tandem, più spendibile a gara in corso la carta Diego Costa, che è ancora lontano dalla forma migliore.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Oltre a Douglas Costa non è arruolabile nemmeno Sami Khedira, a cui è stata riscontrata un'aritmia atriale. Nella conferenza della vigilia Allegri ha sciolto il dubbio Dybala confermando la titolarità dell'argentino, che agirà nel tridente insieme all'ex Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Per la corsia di destra sale la candidatura di De Sciglio, anche se Cancelo resta in corsa. Per il resto solo conferme: Bonucci e Chiellini chiudono la retroguardia, Pjanic in cabina di regia, coadiuvato ai lati da Bentancur e Blaise Matuidi.

Ecco le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Giménez, Godin, Filipe Luis; Saul, Thomas Partey, Rodri, Koke; Morata, Griezmann. A disposizione: Adan, Savic, Juanfran, Lemar, Vitolo, Correa, Diego Costa. Allenatore: Diego Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Perin, Cancelo, Rugani, Barzagli, Emre Can, Kean, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.