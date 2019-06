Le probabili formazioni di Bolivia-Venezuela - Rincon in campo dal 1'

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Terzo ed ultimo atto nel girone A della Copa America. Bolivia e Venezuela si sfidano nell'ultima gara della fase a gironi per potersi qualificare ai quarti di finale. Rincon e compagni sono sicuramente favoriti, anche se bisognerà fare i calcoli anche con il match tra Brasile e Perù.

Un successo permetterebbe comunque ai venezuelani di passare alla fase successiva come migliore terza. Situazione diversa per il Bolivia, ancora a quota zero: una vittoria potrebbe far sperare la compagine guidata da Villegas, anche se bisognerà considerare i vari scontri diretti negli altri due raggruppamenti. Conta solo vincere, il pareggio servirebbe davvero a poco.

COME ARRIVA IL BOLIVIA - Zero punti e due sconfitte, con un solo gol fatto e sei subiti. Inizio da dimenticare per il Bolivia, ad un passo dall'esclusione dalla Copa America. Fanalino di coda del girone, serve praticamente un miracolo per andare avanti. Si va verso la riconferma del 4-4-1-1, con Lampe in porta. Diego e Marvin Bejarano andranno sulle corsie esterne, con Haquin e Jusino al centro della difesa. In mediana spazio a Justiniano e Saucedo, con Saacedra e Chumachero sulle fasce. In attacco Marcelo Moreno, con Castro a supporto.

COME ARRIVA IL VENEZUELA - Fino a questo momento la squadra di Dudamel è stata impeccabile dal punto di vista difensivo, ma serve migliorare l'attacco, ancora a quota zero. Visto l'obiettivo della Federazione, che vuole raggiungere i mondiali in Qatar, bisogna passare al turno successivo. Probabile la riconferma del 4-2-3-1, con Farinez tra i pali. Rosales, Canchellor, Villanueva ed Hernandez in difesa, Rincon e Moreno in mediana. Rondon sarà l'unica punta, con Machis, Herrera e Murillo sulla trequarti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLIVIA (4-4-1-1): Lampe; Bejarano D., Haquin, Jusino, Bejarano M.; Saavedra, Justiniano, Saucedo, Chumachero; Castro; Moreno.

Commissario tecnico: Eduardo Villegas

VENEZUELA (4-2-3-1): Farinez; Rosales, Canchellor, Villanueva, Hernandez; Moreno, Rincon; Machis, Herrera, Murillo; Rondon.

Commissario tecnico: Rafael Dudamel