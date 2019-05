Le probabili formazioni di Bologna-Empoli - Palacio in campo dal 1'

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Tutto o niente. Può sembrare una ripetizione forzata, ma sicuramente Bologna ed Empoli si giocano una gran fetta del proprio futuro. Al Dall'Ara si apre la 34a giornata di campionato, con i padroni di casa e i toscani che si sfideranno in un vero e proprio scontro salvezza.

I felsinei sono sicuramente avvantaggiati dal momento e dalla classifica: 34 punti in totale e +5 proprio dall'Empoli. Un successo oggi vorrebbe dire salvezza, o quasi. Gli azzurri sono all'ultima spiaggia, dopo la sconfitta interna con la SPAL questo match è vitale per rimanere aggrappati alla massima serie. La lotta salvezza si infiamma, alle 15:00 tutti collegati per capire chi riuscirà ad avere la meglio nei bassifondi della classifica.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Sette punti nelle ultime tre partite, dieci nelle ultime cinque. La cura Sinisa Mihajlovic ha completamente ridato linfa vitale ai rossoblù, che continuano a macinare gioco e punti. Oltre la Spal è sicuramente la squadra che gioca meglio, proprio per questo motivo il tecnico serbo cambierà poco e nulla. Nessun dubbio sul 4-2-3-1, con Skorupski in porta, Mbaye, Danilo, Lyanco e Dijks a comporre il pacchetto arretrato. Dzemaili e Pulgar agiranno in mediana, con Soriano sulla trequarti. Palacio falso nueve, con Orsolini e Sansone sulle corsie esterne.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Lo stesso Andreazzoli lo ha ripetuto più volte: servono più punti e meno complimenti. Il tecnico degli azzurri ha sicuramente ragione, anche perché la situazione è davvero complicata. Una sconfitta, soprattutto in caso di punti conquistati dall'Udinese (ricordiamo che i bianconeri andranno a Bergamo per sfidare l'Atalanta), comprometterebbe la corsa degli azzurri. Sarà una partita importante, proprio per questo motivo si andrà verso il 3-5-2 con Di Lorenzo e Pasqual sulle corsie esterne. Difesa a tre composta da Veseli, Rasmussen e Nikolaou a protezione di Dragowski. Traorè, Bennacer e Krunic in mediana, con Farias e Caputo in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

A disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Helander, Paz, Donsah, Krejci, Nagy, Poli, Svanberg, Destro, Edera, Falcinelli, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

EMPOLI (3-5-2) - Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

A disposizione: Perucchini, Provedel, Curto, Pajac, Acquah, Brighi, Capezzi, Ucan, Mchedlidze, Oberlin.

