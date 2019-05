Le probabili formazioni di Brescia-Benevento - Sarà festa al Rigamonti

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà festa, sugli spalti e probabilmente in campo. Brescia e Benevento si sfidano nell'ultima giornata di campionato davanti ad un pubblico pronto al ritorno nella massima serie. Davanti ai propri tifosi le rondinelle alzeranno la coppa per aver vinto il campionato, con i sanniti che hanno poche motivazioni per rovinare la festa ai padroni di casa. I playoff sono stati raggiunti, la quarta posizione non è in pericolo. Aria da ultimo giorno di scuola, ma visti i presupposti può andar bene così.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Ormai la testa è già al prossimo campionato, ma le rondinelle vorranno onorare il campionato fino all'ultimo istante. L'obiettivo rimane comunque la vittoria, la ciliegina sulla torta preparata per festeggiare un'annata incredibile. Non avendo playoff è altre sfide a cui pensare, Corini può permettersi l'once de gala per la passerella davanti ai propri tifosi. Alfonso tra i pali, Sabelli, Cistana, Romagnoli e Martella in difesa. Bisoli e Dall'Oglio a supporto di Tonali, con Spalek a supporto di Torregrossa e Donnarumma.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Anche i giallorossi vorranno onorare la sfida, ma inevitabilmente bisogna pensare anche ai playoff. Proprio per questo Bucchi cercherà di schierare una formazione in grado di non fare figuracce e allo stesso tempo che possa essere funzionale in ottica spareggi. Emergenza in difesa, con Antei a mezzo servizio e Caldirola in diffida. Gori va in porta, con Letizia, Volta, Di Chiara e Improta in difesa. Viola in cabina di regia, con Tello e Bandinelli a supporto. Vokic andrà tra le linee, Insigne sostituirà Coda. Armenteros è il candidato numero uno per completare il pacchetto offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Dall’Oglio; Spalek, Torregrossa, Donnarumma.

A disposizione: Andreacci, Mateju, Gastaldello, Semprini, Curcio, Martinelli, Viviani, Ndoj, Dessena, Tremolada, Rodriguez, Morosini.

Allenatore: Eugenio Corini

BENEVENTO (4-3-1-2): Gori; Letizia, Volta, Di Chiara, Improta; Tello,Viola, Bandinelli; Vokic; Insigne, Armenteros.

A disposizione: Montipò, Zagari, De Caro, Gyamfi, Antei, Caldirola, Di Serio, Crisetig, Volpicelli, Pastina, Goddard, Buonaiuto.

Allenatore: Cristian Bucchi