Le probabili formazioni di Cagliari-Inter - Lautaro guida i nerazzurri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non mancano le polemiche in casa Inter: il caso Icardi lontano dalla sua definizione, la questione Var dopo il finale rovente contro la Fiorentina. I nerazzurri, però, non possono fermarsi ed è già campionato: trasferta in Sardegna per sfidare il Cagliari. L'obiettivo è tenere a debita distanza il Milan, a due lunghezze di distanza. Il Cagliari, però, non vive un momento felice: quattro sconfitte nelle ultime cinque gare intervellate dal successo contro il Parma. Servono punti per tenere a debita distanza le altre concorrenti per la salvezza. Sono 38 i precedenti tra le due squadre: il bilancio è a favore dei nerazzurri, che in casa dei rossoblù hanno raccolto 14 vittorie contro le appena 6 affermazioni sarde. L'ultimo successo per i rossoblu risale ad aprile 2013: 2-0 con la doppietta di Pinilla. L'anno scorso successo per l'Inter per 1-3 con la doppietta di Icardi e il gol di Perisic. Anche Luciano Spalletti è in netto vantaggio nel conto dei precedenti con il collega Rolando Maran: l'attuale allenatore nerazzurro ha vinto tutti e sei i precedenti contro l'ex Chievo. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Banti della sezione di Firenze.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Occorre una vittoria pesante per dare un segnale a tutti le concorrenti per la permanenza in Serie A. Ci sarà Joao Pedro che sarà in attacco con Pavoletti. Barella agirà alle loro spalle. In mediana con Cigarini regista ci saranno Faragò e Ionita. In difesa spazio a Padoin (ballottaggio con Srna) e Pellegrini sugli esterni, mentre Ceppitelli e Pisacane saranno i centrali. Out gli infortunati Klavan e Romagna, out anhe Birsa e Castro, squalificato Deiola. Si rivede Thereau che sarà in panchina.

COME ARRIVA L'INTER - Spalletti lascia ancora fuori Icardi dai convocati, sarà dunque nuovamente Lautaro Martinez a sostenere sulle sue spalle il peso dell'attacco nerazzurro, supportato sulla trequarti da Politano, Nainggolan e Perisic. In mediana Vecino è in vantaggio su Gagliardini per affiancare Brozovic, lotta, come di consueto, per le fasce in difesa: in vantaggio, al momento, D'Ambrosio ed Asamoah, ma attenzione a Cedric e Dalbert.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Leverbe, Cacciatore, Srna, Lykogiannis, Oliva, Romagna, Bradaric, Verde, Despodov, Thereau. Allenatore: Maran.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Cedric, Miranda, Ranocchia, Dalbert, Joao Mario, Gagliardini, Borja Valero, Candreva, Salcedo. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Banti della sezione di Firenze