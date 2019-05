Le probabili formazioni di Chievo-Parma - Ancora Gervinho dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Siamo a meno di due giorni dalla sfida di campionato tra ChievoVerona e Parma. Una gara che forse non ha molto da dire visto che i clivensi sono già retrocessi e dunque senza obiettivi, ma i veneti hanno già dato prova di voler onorare il campionato fino alla fine. Pertanto, se il Parma vorrà mettere in cassaforte la salvezza, dovrà sudarsi l'eventuale vittoria.

COME ARRIVA IL CHIEVO: sarà un Chievo improntato sui giovani quello che affronterà il Parma. Come già contro la Lazio, Di Carlo infatti cercherà di dare spazio il più possibile ai gioiellini clivensi, allo scopo di valorizzarli e far assaggiare loro la prima squadra in vista del prossimo campionato. In particolare due sono i titolari praticamente certi su cui il Chievo si affida per il futuro, ovvero il portiere croato Semper e il fantasista Vignato, già a segno con la Lazio. Sarà 3-4-1-2, e proprio Vignato avrà il compito di innescare le due punte - probabilmente Stepinski e Meggiorini. Previsto spazio anche per Kiyine sulla fascia.

CHIEVO (3-4-1-2): Semper; Bani, Andreolli, Cesar; Depaoli, Rigoni, Dioussè, Leris; Vignato; Meggiorini, Stepinski.

Allenatore: Di Carlo.

COME ARRIVA IL PARMA: D'Aversa dovrebbe continuare a schierare il 3-5-2 (o 5-3-2 che dir si voglia), con l'infermeria che si sta lentamente svuotando dopo i problemi delle ultime settimane. Il dubbio più sostanziale riguarda Gervinho: l'ivoriano infatti ha appena ripreso ad allenarsi a pieno regime, e non sarà dunque al 100%. Possibile comunque che il tecnico abruzzese gli chieda un sacrificio e lo schieri titolare al fianco di Ceravolo (lui sì titolare sicuro). Oggi è rientrato pienamente in gruppo anche Scozzarella, ma in questo momento il favorito per un posto da titolare in mezzo al campo è lo sloveno Stulac. Verso la convocazione anche Sierralta che potrebbe recuperare per la panchina.

PARMA (3-5-2) Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Stulac, Barillà, Dimarco; Gervinho, Ceravolo.

Allenatore: D'Aversa.