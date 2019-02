Le probabili formazioni di Cittadella-Spezia - Sfida playoff al Tombolato

© foto di Alberto Forestieri

Sfida dal sapore playoff per Cittadella e Spezia. Al Tombolato si testano le ambizioni di entrambe le squadre. I veneti sono reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Cosenza, i liguri, invece, hanno vinto in casa contro la Cremonese. Il ruolino di marcia nelle ultime 5 gare sorride allo Spezia: nessuna sconfitta, 3 pareggi e 2 vittorie. Più accidentato quello del Cittadella: 1 vittoria, 1 pareggio e ben 3 sconfitte. In casa la squadra di Venturato ha vinto l'ultimo match disputato, contro il Carpi, ma concede un po' troppo da punto di vista difensivo (11 reti incassate). Deficitaria, invece, il bilancio dello Spezia lontano dal Picco: 9 punti con ben 5 sconfitte e 15 reti incassate. Sono 9 i confronti ufficiali al Tombolato tra le due squadre: in bilancio 5 successi a 3 per i padroni di casa, con un solo pareggio: 0-0, nella serie B 2012/13. All'andata è finita 1-0 per lo Spezia con la rete di Crimi. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Pillitteri della sezione di Palermo.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Una sola vittoria nelle ultime 8 gare per i veneti. Una flessione evidente per la squadra di Venturato che è anche tra le formazioni che hanno totalizzato più pari: 9 come Brescia e Cosenza. Squalificato Branca, diffidato Camigliano, indisponibili Rizzo, Scappini, Ghiringhelli e Drudi. Sarà 4-3-1-2 con Schenetti che agirà alle spalle di Moncini e Finotto. Iori torna dal 1' in mediana.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia non perde dal 1 dicembre scorso (3-1 contro l'Ascoli). Dopo la sconfitta al Del Duca sono arrivati 8 risultati utili consecutivi, grazie a 3 successi e 5 pareggi. Ben 14 i giocatori andati a segno per gli Aquilotti. Non solo: la squadra di Marino ha una panchina che conta. con ben 6 i gol segnati dai giocatori subentrati. Out Vignali per squalifica, diffidati Crimi e Capradossi che è anche indisponibile per il match così come Terzi. Sarà 4-3-3 con Okereke, Galabinov e Bidaoui a formare il terzetto offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2) Paleari; Cancellotti, Camigliano, Adorni, Benedetti; Settembrini, Iori, Proia; Schenetti, Moncini, Finotto. A disposizione: Maniero, Parodi, Frare, Bussaglia, Pasa, Siega, Panico, Maniero, Diaw. Allenatore: Venturato

SPEZIA (4-3-3) Lamanna; De Col, Crivello, Ligi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Bidaoui. A disposizione: Manfredini, Barone, Brero, Erlic, Crimi, De Francesco, Maggiore, Acampora, Pierini, Mastinu, Gyasi, Da Cruz. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Pillitteri della sezione di Palermo