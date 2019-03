Le probabili formazioni di Genoa-Juve - Sanabria sfida Kean

Calcio d'inizio: domani ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver strappato il pass per i quarti di finale, la Juventus si rituffa in campionato forte dei diciotto punti di vantaggio sul Napoli. I bianconeri, che per festeggiare l'ottavo scudetto di fila dovranno attendere solo l'aritmetica, faranno visita ad un Genoa che negli ultimi anni ha dato filo da torcere al "Ferraris". Partita, ai fini della classifica, molto più importante per i liguri, che non vincono da metà febbraio e ancora scottati dal ko di una settimana fa contro il Parma e alla ricerca del gol smarrito (nelle ultime tre partite, nessun gol fatto).

COME ARRIVA IL GENOA - Prandelli punta sul 4-3-3 mascherato in un 4-4-2: molto dipenderà dalla posizione di Lazovic, che dovrebbe partire nel tridente accanto a Kouamé e Sanabria. A centrocampo Lerager, Radovanovic e Bessa. In difesa, infine, Pereira e Criscito sugli esterni ed il duo Romero-Zukanovic in mezzo.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Molto turnover in casa bianconera, con Allegri che schiererà tra i pali Perin. In difesa Rugani (in ballottaggio con Chiellini) giocherà accanto a Bonucci, con Cancelo e Alex Sandro sugli esterni. A centrocampo Bentancur farà rifiatare Matuidi, con Emre Can e Matuidi a completare il reparto. In attacco, infine, tridente composto da Dybala, Kean e Ronaldo. Bernardeschi pronto ad entrare a gara in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Bessa, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamé. A disposizione: Jandrei, Marchetti, Biraschi, Gunter, Pezzella, Veloso, Lakicevic, Rolon, Sturaro, Dalmonte, Pandev, Lapadula. Allenatore: Cesare Prandelli.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Kean, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Caceres, Spinazzola, Matuidi, Nicolussi, Kastanos, Bernardeschi, Mandzukic, Mavididi. Allenatore: Massimiliano Allegri.