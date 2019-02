Le probabili formazioni di Liverpool-Bayern - Che sfida ad Anfield!

Liverpool-Bayern Monaco è uno degli ottavi di finale più interessante dell'edizione 2018-2019 della Champions League. Una sfida incerta tra due squadre con un'enorme tradizione in campo europeo. Con le 10 Champions League/coppe dei campioni complessivamente vinte ed equamente suddivise, quello tra Liverpool e Bayern Monaco è la sfida più fascinosa. I precedenti danno ragione al Liverpool, che ha eliminato il Bayern nella semifinale di Coppa dei Campioni nel lontano 1981 con due pareggi (0-0 in Inghilterra e 1-1 in Germania) e lo ha sconfitto anche in Supercoppa 20 anni più tardi, per 3-2. Cinque i precedenti in totale con 1 vittoria per il Liverpool, 3 pareggi e 1 per il Bayern Monaco. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è l'italiano Gianluca Rocchi.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare per i Reds. I ragazzi di Klopp sono primi in Premier League e sperano di strappare al Manchester City il titolo. Percorso complicato nella fase a gironi con la qualificazione arrivata solo nell'ultima giornata con la vittoria sul Napoli. Squalificato Van Dijk, diffidato Robertson. Out Oxlade-Chamberlain e Gomez. Sarà 4-3-3 con l'attacco formato da Salah, Firmino e Mané.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Il Bayern Monaco, invece, arriva agli ottavi di finale in modo anomalo: da secondo in classifica in Bundesliga, distante dal Borussia Dortmund. In Champions League, però, le cose sono andate in modo migliore: 14 punti e primato nel girone. Out Robben, Boateng e Tolisso. Squalificato Muller, diffidato Kimmich, sarà 4-3-3 con Gnabry e Coman ai lati di Lewandowski.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson; Milner, Wijnaldum, Henderson; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

BAYERN MONACO (4-3-3) Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Goretza, Alcantara, Rodriguez; Gnabry, Lewandowski, Coman. Allenatore: Kovac

ARBITRO: Rocchi (Italia)