Le probabili formazioni di Madagascar-Congo - Bakambu con Bolingi

Fischio d'inizio alle 18. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Dopo aver chiuso sorprendentemente in vetta al gruppo B il Madagascar approda alla fase ad eliminazione diretta della Coppa d'Africa. Un traguardo già di per sé storico, mai raggiunto dalla selezione già consacrata a vera grande sorpresa del torneo. I malgasci si affacciano alla sfida contro il Congo da imbattuti: al pari all'esordio con la Guinea ha fatto seguito un'escalation di risultati inattesi, dal successo di misura sul Burundi al due a zero nell'ultimo turno contro la Nigeria, che ha messo il sigillo sulla leadership nel raggruppamento. I congolesi, qualificatisi tra le migliori terze, puntano quantomeno ad accedere al novero delle prime otto, eguagliando il risultato della scorsa edizione, in cui il cammino della banda di Ibengé si arrestò ai quarti, sotto i colpi di Jordan e André Ayew. Tutto a favore dei Leopardi lo score dei tre incroci ufficiali disputati dal 2001 ad oggi contro il Madagascar: tre vittorie, l'ultima in ordine di tempo per sei reti a uno. Il teatro della contesa sarà l'Alexandria Stadium, storico impianto egiziano con una capienza di ventimila spettatori.

COME ARRIVA IL MADAGASCAR - Medita un solo cambio il c.t. Dupuis, che non avrà a disposizione lo squalificato Ilaimaharitra: in pole per sostituirlo c'è Rakotoharimalala. Per il resto ci si attendono solo conferme rispetto all'undici schierato contro la Nigeria: Métanire e Mombris ai lati del duo Razakanantenaina-Fontaine, Anicet vertice basso con Amada favorito per il centro-destra. Andriatsima il riferimento centrale del tridente chiuso sugli esterni da Nomenjanahary e Carolus.

COME ARRIVA IL CONGO - Mbemba con Tisserand al centro della linea, Issama a destra con Ngonda avanti sulla concorrenza per il fronte opposto. Mulumbu al fianco di Moke nella diga in mezzo al campo, sigillati sulle corsie da Akolo e Maghoma. Nessun dubbio per l'attacco: la spalla della stella Bakambu - ex Villarreal, oggi in forza al Beijing Guoan - sarà presumibilmente Bolingi.

Ecco le probabili formazioni:

MADAGASCAR (4-3-3): Adrien; Métanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris; Amada, Anicet, Rakotoharimalala; Nomenjanahary, Andriatsima, Carolus. A disposizione: Dabo, Randrianasolo, Rakotoarisoa, Randrianarisoa, Caloin, Andrianarimanana, Voavy, Morel, Rambeloson, Raveloson, Gros. C.t.: Nicolas Dupuis.

CONGO (4-4-2): Matampi; Issama, Mbemba, Tisserand, Ngonda; Akolo, Mulumbu, Moke, Maghoma; Bolingi, Bakambu. A disposizione: Mossi, Mandanda, Ungenda, Mputu, M'Poku, Bolasie, Meschak, Masuaku, Luyindama, Assombalonga, Shabani. C.t.: Florent Ibengé.