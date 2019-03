Le probabili formazioni di Padova-Crotone - Sfida salvezza in Veneto

© foto di Alberto Forestieri

Sfida salvezza tra Padova e Crotone. I veneti ospitano al Brianteo i calabresi in un match che può dire molto sulle ambizioni di permanenza in B di entrambe. Il Padova è reduce dal pareggio casalingo contro la capolista, il Crotone, invece, ha battuto il Palermo allo Scida. Tre punti separano le due squadre: un successo di una delle due squadre la rilancerebbe in classifica. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Di Paolo della sezione di Avezzano.

COME ARRIVA IL PADOVA - 19 punti in classifica per i veneti con 3 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte. Quattro pari e una sconfitta nelle ultime 5 gare. In casa il ruolino di marcia dice 2 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte (3 pareggi di fila) con 13 punti conquistati. Sarà 3-5-2 per Bisoli con Bonazzoli e Mbakogu coppia d'attacco. Diffidato Trevisan, out Broh, Mandorlini, Ravanelli, Serena, Pulzetti e Barisic.

COME ARRIVA IL CROTONE - 22 punti in graduatoria per i calabresi, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite. In trasferta la marcia dei pitagorici segna 2 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte con soltanto 8 reti realizzate. Sarà 3-5-2 anche per Stroppa con Kargbo e Pettinari out, diffidato Molina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PADOVA (3-5-2): Minelli; Andelkovic, Cherubin, Trevisan; Morganella, Calvano, Cappelletti, Mazzocco, Longhi; Bonazzoli, Mbakogu. A disposizione: Merelli, Ceccaroni, Capelli, Madonna, Zambataro, Lollo, Belingheri, Clemenza, Marcandella, Capello, Baraye, Cocco. Allenatore: Bisoli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Vaisanen, Spolli, Curado; Sampirisi, Rohden, Benali, Barberis, Milic; Simy, Mraz. A disposizione: Festa, Cuomo, Golemic, Tripaldelli, Marchizza, Vailetti, Gomelt, Molina, Zanellato, Firenze, Nalini, Machach. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Di Paolo della sezione di Avezzano.