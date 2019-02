Le probabili formazioni di Sassuolo – Juventus – Dybala dal 1'

Fischio d'inizio domani pomeriggio pomeriggio alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A poche settimane dalla Champions League. Con un periodo negativo da attraversare. La pressione sulla Juventus aumenta, soprattutto contro un Sassuolo davvero in forma. La squadra di De Zerbi cercherà di fare l'impresa, per un posto in Europa non così impossibile. I bianconeri devono cancellare la sconfitta di Bergamo e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, ma soprattutto lo stop casalingo in rimonta contro il Parma. Può sembrare una partita con poco significato, ma sarà l'ennesima sliding door della gestione Allegri.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Il pareggio contro il Genoa ha evidenziato pregi e difetti di una squadra che gioca un bel calcio, con un'organizzazione tattica ben definita. Bisogna soltanto registrare una difesa che comunque concede spesso occasioni agli avversari. Per il match contro la Juventus De Zerbi ha qualche problema a centrocampo: Magnanelli è ancora fuori per via dell'infortunio, Duncan non ci sarà a causa della squalifica. Sensi recupera dopo la contusione contro i rossoblù, Locatelli e Bourabia completeranno il reparto. Rogerio e Lirola sulle corsie esterne, Magnani e Peluso andranno a proteggere la porta difesa da Consigli. In attacco si cambia poco: Babacar unica punta, con Berardi e Djuricic a supporto.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – La vittoria in rimonta contro la Lazio aveva evidenziato un momento no. Bergamo e il pareggio dello Stadium hanno confermato i timori della squadra guidata da mister Allegri. La Vecchia Signora è ferita dall'eliminazione, ma soprattutto da un pari all'ultimo minuto contro i ducali. In casa Juventus qualcuno aveva già avvisato: "Non dobbiamo lasciare le partite aperte, perché prima o poi corri rischi". Il rischio è arrivato, a ridosso del sfida contro l'Atletico Madrid. Parole profetiche o meno, i bianconeri devono fare i conti anche con il campo e con il match contro i neroverdi, senza andare troppo oltre. Barzagli, Cuadrado, Bonucci e Chiellini sono ancora fuori, Spinazzola ancora in dubbio: scelte quasi obbligate per mister Allegri, che potrebbe scegliere il 4-3-3. Szczesny in porta, Cancelo e Alex Sandro andranno a supportare Caceres e Rugani. In mediana ci sarà Pjanic, con Matuidi sicuro del posto accanto al bosniaco. Dubbi per quanto riguarda Khedira e Bentancur, con il tedesco al momento favorito. In attacco spazio a Dybala, con Ronaldo e Mandzukic a completare il pacchetto offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Bourabia, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Asjapong, Ferrari, Lemos, Demiral, Boga, Magnanelli, Scamacca, Di Francesco, Brignola, Matri.

Allenatore: Roberto De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bentancur, Bernardeschi, Can, Douglas Costa, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri