Le probabili formazioni di Torino-Bologna - Belotti in campo dal 1'

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20:30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Due obiettivi diametralmente opposti, ma la stessa necessità di fare punti. Sarà anche il ritorno dell'ex Mihajlovic: al Grande Torino i granata accolgono il Bologna, un sabato sera con vista europea. La frenata dei viola lancia definitivamente la squadra di Mazzarri, che ora ha nel mirino la Roma. I tre punti potrebbero aprire scenari inaspettati per la squadra di mister Mazzarri. I felsinei, invece, hanno bisogno di vincere ancora per togliersi dalla zona rossa: ma in un campo così complesso non sarà per niente semplice imporsi e portare a casa la massima posta in palio.

COME ARRIVA IL TORINO - Tre vittorie consecutive e difesa da Champions League. Il Torino vuole assolutamente continuare il percorso positivo intrapreso dopo la trasferta di Roma, la stessa squadra da raggiungere in classifica per sognare in grande. Una vittoria casalinga, con il risultato dei capitolini già acquisito, potrebbe dare una spinta non indifferente ai granata. Qualche dubbio per Mazzarri come confermato in conferenza stampa, Lukic è uno di questi. In difesa si cambia poco, davanti a Sirigu vedremo sicuramente Izzo, N'Koulou e Moretti. De Silvestri se la gioca con Aina, mentre Ansaldi è sicuro di un posto. Baselli e Rincon andranno a completare il reparto, con Iago Falque e Belotti in attacco.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il successo contro il Cagliari ha riacceso le speranze, questa squadra deve salvarsi in qualche modo. L'ambiente deve compattarsi in un momento complicato, forse uno dei più complessi degli ultimi anni. In una trasferta difficile come questa mancherà Helander, ma si cambia poco. Probabile un 4-2-3-1, con Skorupski in porta. Mbaye, Lyanco, Danilo e Dijks in difesa, con Pulgar e Dzemaili a gestire le operazioni in mezzo al campo. Sansone sulla trequarti a supporto di Palacio, con Sansone ed Orsolini sulle corsie esterne. Destro, molto probabilmente, partirà dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Djidji, Aina, Meitè, Berenguer, Zaza, Parigini.

Allenatore: Walter Mazzarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

A disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Gonzalez, Mattiello, Paz, Donsah, Krejci, Nagy, Poli, Svanberg, Destro, Edera, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic